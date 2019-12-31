تحشيد نيابي لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

2019/12/31 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت كتلة الحكمة النيابية على ضرورة العمل على إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الاميركية، فيما أشار تحالف سائرون الى أن العام الجديد سيكون عام التصويت على إخراج القوات الأجنبية .

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