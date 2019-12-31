برشلونا يرغب بضم داني أولمو لصفوفه

2019/12/31 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية ، تقديم نادي برشلونة الاسباني عرض رسمي لشراء الإسباني داني أولمو، لاعب الوسط المهاجم لفريق دينامو زغرب الكرواتي، الذي انتقل لصفوفه في صيف 2014 قادما من ناشئي البارسا، دون تحديد قيمته.

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