أمريكا والصين توقعان اتفاقا تجاريا جزئيا منتصف الشهر المقبل

2019/12/31 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان منتصف الشهر المقبل، في واشنطن اتفاقا تجاريا جزئيا جديدا، تم التوصل إليه بعد أشهر من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية.

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