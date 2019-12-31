ميلان يكشف موعد تقديم إبراهيموفيتش للإعلام

2019/12/31 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن ميلان الإيطالي، أنه سيقدم مهاجمه الجديد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى وسائل الإعلام، يوم الجمعة المقبل، بعد انضمامه للنادي لمدة ستة شهور.

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