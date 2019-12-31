سفير العراق: نعمل لتبادل تجاري بمستوى 20 مليار دولار مع ايران

2019/12/31 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير العراقي في طهران أن رفع حجم التبادل التجاري مع ايران لمستوى 20 مليار دولار بات على جدول أعمال البلدين.

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