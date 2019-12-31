عاجل …62 مصابا بينهم حالات خطرة بقنابل ورصاص حماية السفارة الأمريكية

2019/12/31 | 18:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، عن اصابة 62 شخصا بسبب الاحداث امام السفارة الاميركية في بغداد.وقال الحشد ان “62 شخصا من المشيعين لجثامين شهداء الحشد اصيبوا اثر إطلاق نار وقنابل دخانية […]

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