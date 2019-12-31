السعودية تدين الاعتداء على السفارة الأمريكية

2019/12/31 | 18:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، يوم الثلاثاء، الهجمات ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء “أعرب عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي […]

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