2019/12/31 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- الانبار

أفاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بان قوات الحشد الشعبي المتمركزة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة اتخذت إجراءات أمنية

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