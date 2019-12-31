2019/12/31 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعد تطبيق “واتسآب” تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، إذ يصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 1.4 مليار مستخدم.من بين هذه المميزات، تحويل الأموال عبر التطبيق، إذ يسمح واتسآب لمستخدميه بإرسال وإستقبال الأموال، عن طريق الحسابات البنكية مباشرة.ولاستخدام هذه الميزة، نختار جهة الاتصال المعنية وبعدها نضغط على زر “إرفاق ملف” وبعدها اختيار “دفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف ترسل الاموال وتستقبلها عبر “واتسآب” ؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف ترسل الاموال وتستقبلها عبر “واتسآب” ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).