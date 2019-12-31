فصيل عراقي: لا ننوي اقتحام السفارة الأميركية.. ونريد طرد السفير

2019/12/31 | 18:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني، الثلاثاء، عدم نيتهم “الاعتداء&r...

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