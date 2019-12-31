2019/12/31 | 18:25 - المصدر: الغد برس

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تحليق طائرات امريكية في محيط المنطقة الخضراء وفوق السفارة الامريك

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تحليق طائرات امريكية في محيط المنطقة الخضراء وفوق السفارة الامريكية

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