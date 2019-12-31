2019/12/31 | 18:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةكشف قيادي بارز بتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب يوم غد لقيادات التحالف، من اجل طرح مشروع مراجعة الاتفاقية الامنية...

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