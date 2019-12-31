بومبيو: الولايات المتحدة ستحمي كل رعاياها في العراق

2019/12/31 | 18:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ان بلاده ستحمي كل رعاياها في العراق.وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس،...

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