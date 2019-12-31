طائرات امريكية تحلق في محيط المنطقة الخضراء وفوق سفاراتها

2019/12/31 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، بان طائرات مروحية امريكية تحلق الان في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "طائرات مروحية امريكية تحلق الان في محيط المنطقة الخضراء وفوق بناية سفارة بلادها".يذكر ان المئات من عناصر الحشد الشعبي تظاهروا صباح اليوم الثلاثاء، امام مبنى السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، وقاموا بحرق احدى بواباتها.

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