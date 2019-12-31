2019/12/31 | 18:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. القصاب: هناك هشاشة وضعف في القرار السياسي والسيادي للحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. القصاب: هناك هشاشة وضعف في القرار السياسي والسيادي للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).