الزوراء يهزم المصافي وديا

2019/12/31 | 18:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب نادي الزوراء لكرة القدم على المصافي وديا استعدادا للملحق الاسيوي.

وعلى ملعب الزوراء في الشالجية تغلب فريق الزوراء على فريق المصافي بهدفين دون مقابل.





سجل الهدفان اللاعبين احمد فاضل وامير صباح وتأتي المباراة ضمن تحضيرات النوارس لملحق دوري ابطال اسيا .

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