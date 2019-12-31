ريان الكلداني يرد على ترامب: نحن الواقفون هنا لم نأتِ من إيران والغضب العراقي سيكون اسوأ كوابيسك

2019/12/31 | 18:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رد الامين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الثلاثاء، على الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نحن الواقفون هنا لم نأتِ من إيران.

وقال الكلداني في تغريدة تابعتها "الغد برس"، "سيد ترامب، نحن الواقفون هنا.لم نأتِ من إيران، هذا نحن العراقيون،أبناء وإخوة الشهداء الذين قتلتم، إنه الغضب العراقي الصاعد، ونعدك أنه سيكون أسوأ من أسوأ كوابيسك انتهى".

واضاف في تغريدة ثانية "واثقون من خطانا وماضون في مسارنا ومهما علت نوائح الحاقدين وصيحات الفاسدين و العملاء فان طريقنا ملئ بالأشواك والأسلاك الشائكة ولا يصح الا الصحيح ".

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