2019/12/31 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ بغداد

كشفت لجنة الصالات باتحاد الكرة العراقي اليوم الثلاثاء،(31 كانون الاول 2019) عن مقرراتها حول استئناف الدوري الممتاز.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،أنها" خرجت بعدة قرارات لاستئناف الدوري الممتاز على ان يجري بنظام المجاميع وليس الدوري العام وذلك لعدم كفاية المدة بعد ان تأخر انطلاقه".

واضاف" تم الاتفاق على موعد تقديم الكشوفات للاندية المشاركة على ان لايتجاوز15 كانون الثاني من العام المقبل، وان يعقد المؤتمر الفني للمسابقة واجراء القرعة في 3 شباط المقبل".

وبينت"اما اخر موعد لتسجيل اللاعبين المحترفين سيكون في 10 شباط المقبل، على ان تنطلق المنافسة في 15 شباط 2020".

يشار الى ان فريق الشرطة هو من توج بمنافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات في الموسم 2018-2019.

بغداد اليوم- متابعة

يُعاني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، من إصابة ستُبعده عن مواجهة إسبانيول يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي أن "أندريه تير شتيجن، يعاني من م

بغداد اليوم/متابعة

أقام نادي ريال مدريد احتفالية خاصة مع جماهيره، حيث سمح للجماهير ووسائل الإعلام بحضور الحصة التدريبية مساء الإثنين.

وحضر المران حوالي 6 ألاف مشجع، وسط أجواء احتفالية في مران النادي الملكي مع نهاية عام 2019.

وكشفت صحيفة &ldq

بغداد اليوم - متابعة

يفقد نادي برشلونة الإسباني نجمه البرازيلي أرتور ميلو لمدة 21 يوماً بداعي الإصابة وفقاً لما قاله البارسا في بيان رسمي.

و أصدر النادي الكتالوني بياناً رسميًا، مساء اليوم الإثنين، بشأن حالة لاعب الوسط المصاب مفيداً بأنه ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة الصالات تحدد موعد انطلاق الممتاز بنظام المجاميع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة الصالات تحدد موعد انطلاق الممتاز بنظام المجاميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).