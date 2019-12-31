الحصاد الاخباري لقناة التغيير للعام 2019 – فيديو

2019/12/31 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد العام الفين وتسعة عشر، متغيراتٍ كثيرة كانت قناة التغيير السباقة في نقل أخبارها أولاً بأول، بحيادية ومهنية وموضوعية..التقرير التالي يوجز حصاد التغيير الاخباري خلال عام ألفين وتسعة عشر.

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