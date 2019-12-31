بومبيو يتصل بـ

2019/12/31 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه أبلغ "رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ورئيس البلاد، برهم صالح، بأن الولايات المتحدة ...

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