الحشد الشعبي اقتحم سفارة “فارغة”.. القصة الكاملة

2019/12/31 | 18:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بالرغم من مرور ساعة على دعوة رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي، لإخلاء #المنطقة_الخضراء من جماهير الفصائل المسلحة التي اعتصمت اليوم الثلاثاء، أمام مبنى #السفارة_الأميركية ببغداد، إلا أن […]

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