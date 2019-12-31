بالفيديو... طائرات امريكية تحلق فوق مبنى السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء

2019/12/31 | 18:57 - المصدر: الغد برس

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طائرات امريكية تحلق فوق مبنى السفارة الامريكية بالمنط

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طائرات امريكية تحلق فوق مبنى السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء

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