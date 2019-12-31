مسؤول اميركي يعلن ارسال 100 جندي الى السفارة الاميركية في بغداد لدعم امنها

2019/12/31 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

خاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، 31 كانون الأول، 2019، ما أسماهم العراقيين ’’المطالبين بالحرية’’، والذين يبلغ عددهم بالملايين، بالتدخل للتخلص من "هيمنة"، ايران عليهم.

وكتب

بغداد اليوم- بغداد

رأى وزير الخارجية العراقية السابق، هوشيار زيباري، الثلاثاء 31-12-2019، ان ما حدث اليوم للسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة ’’وصمة عار’’، على حد قوله.

وقال زيباري في تغريدة له على حسابه الش

بغداد اليوم-بغداد

عبر النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الثلاثاء (31 كانون الأول، 2019) عن ترحيبه بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن اخراج القوات الامريكية من العراق بالطرق القانونية والسياسية، فيما أكد عزم تحالفه التعاون مع تحا

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