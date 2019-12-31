2019/12/31 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب العراقيين المشاركين في التظاهرات الامريكية بالعاصمة بغداد وهم يلعبون كرة القدم في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد/ بهذه المشاهد يستمر الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد/ بهذه المشاهد يستمر الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).