2019/12/31 | 19:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرة ثانية على احداث السفارة الاميركية في بغداد.وكتب ترامب تغريدة على تويتر جاء فيها “لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران – هذا هو وقتكم!”.وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتدبير الهجوم على السفارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدفع العراقيين لمواجهة ايران: فرصتكم نحو الحرية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدفع العراقيين لمواجهة ايران: فرصتكم نحو الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).