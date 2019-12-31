فيديو : استهداف “عشيرة السواعد” في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد

2019/12/31 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استهداف منزل شيخ “عشيرة السواعد” في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد بقنبلة محلية الصنع, دون حدوث اي اصابات بشرية.

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