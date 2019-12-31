2019/12/31 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مسؤولون أميركيون لرويترز: من المتوقع إرسال قوات من المارينز لحماية سفارتنا ببغداد

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