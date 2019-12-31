دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل العاشر/ 1

2019/12/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري وقتما جاءت والدة عمر في ذلك المساء الربيعي، لمقابلة أمها، ظنت زَري أنها ظفرت بحبيبها إلى الأبد.فيما بعد، لم تعُد تفهم ما جرى؛ وكيفَ اختفى الشاب بشكلٍ نهائيّ، كأنه ما كان سوى وهماً، حَسْب؟ لقد سلت حتى كراهيتها لشقيقها، وعلى أيّ أساسٍ قامت حقاً.امرأة هذا الأخير، وكنا على علمٍ بكونها السند الروحيّ للفتاة، انتبهت بالطبع لمآل التغيير الحاصل على نفسيتها وأنه سيؤدي إلى أوخم العواقب على صحتها، وربما على......

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