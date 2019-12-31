عبدالله أبو شرخ - ماذا يحمل عدنان مجلي للفلسطينيين ؟!

2019/12/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ انطلاقا من باقات الحب والأمل، بإخلاص وانتماء قواعد الثورة الجماهيرية، أضع بين أيديكم هذه الملاحظات المسكوت عنها، والتي حسب اعتقادي شكلت محور فشل سياسي لفصائل الثورة وفي مقدمتها فتح، على حساب تفوق العوامل التعبوية / الشعبوية !!تعلمون أن تفكيري غير تقليدي بالمرة، واكاد أستنكر سلوك عامة الناس من التطبيل والتقديس لقادة عرب أورثونا الهزائم بلا مبررات حقيقية، مثل المعركة التي خاضها صدام حسين ضد أمري......

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