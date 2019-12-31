جعفر المظفر - درس للعراقيين من ثورة السودان

2019/12/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر جُنيههُم ودينارنا ــــــــــــــــــــهناك فرق كبير بين أن تقرأ عن شعب أو أن تذهب لتعايشه, حتى لو كان ذلك لعدة أيام.كان الكثير من العراقيين قد تعرفوا على السودانيين من خلال وجود هؤلاء في العراق, وبخاصة أثناء الحرب العراقية الإيرانية, حيث إزدادت الحاجة إلى الأيدي العاملة وخاصة في قطاع النشاط الخاص.وعرف عن السوداني إخلاصه في العمل وعزة النفس والبعد عن الفهلوة.وبعد أن دخلت المنطقة ثور......

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