كردستان تحتفل بالعام الجديد وعينها على ما يجري في بغداد.. خوفٌ وترقب

2019/12/31 | 19:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الحياني يستعد العالم لتوديع عام 2019 بكل ما فيه واستقبال عام 2020 وسط أمنيات بأن يسود السلام والأمن في جميع أنحاء الدول التي تشهد نزاعات وخلافات وحروب.وتستعد مدن […]

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