2019/12/31 | 19:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).