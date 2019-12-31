دولة حوثية.. حارث حسن

2019/12/31 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور حارث حسن: العراق في طريقه لأن يصبح دولة “حوثية”، فريق سياسي -عسكري قرر أن يفرض إرادته على الجميع وان يصادر قرار البلد وسط صمت الخائفين وشهود الزور.العام الجديد سيكون على الأرجح بداية لسنوات عجاف في طريق عزل البلد وتسليمه لقوى القمع.

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