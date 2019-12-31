2019/12/31 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة ُ الخارجيّة،اليوم الثلاثاء، متابعتها عن كثب ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها احتجاجاً على القصف الذي تعرّضت له قطعات من الحشد الشعبيّ، وادى الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تؤكد التزامها بحرمة البعثات الاجنبية في العراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تؤكد التزامها بحرمة البعثات الاجنبية في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).