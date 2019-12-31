2019/12/31 | 19:27 - المصدر: الغد برس

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بعد احداث اليوم امام السفارة الامريكية..الخارجية تؤكد التزامها بح

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بعد احداث اليوم امام السفارة الامريكية..الخارجية تؤكد التزامها بحفظ حرمة البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق

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