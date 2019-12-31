2019/12/31 | 19:27 - المصدر: الغد برس

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ترامب: هذه فرصة العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يريدون أن تحكمه

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ترامب: هذه فرصة العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يريدون أن تحكمهم إيران

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