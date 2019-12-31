الخارجية العراقية: ملتزمون بحفظ حُرمة السفارة الاميركية انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات

2019/12/31 | 19:27 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكدت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، التزام العراق بحفظ حرمة السفارة الامريكية ببغداد انسجاما مع اتفاقية فيينا للعلاقات.وقال المتحدث باسم الوزارة...

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