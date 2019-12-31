الكعبي يؤكد: الثأر لشهداء الحشد الشعبي حق مكفول

2019/12/31 | 19:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحركة النجباء في العراق ، أكرم الكعبي، الثلاثاء ، إن رسالة جماهير الحشد وصلت، أما ثأر الشهداء فهو حق مكفول للمقاومين....

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