عبد المهدي يطالب الجميع بالابتعاد فورا عن السفارة الأميركية

2019/12/31 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ان اي اعتداء او تحرش بالسفارات والممثليات، هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

وطالب عبد المهدي في بيان، الجميع بالابتعاد فورا عن موقع السفارة الأميركية، مبينا ان الحكومة أدانت الضربة الأمريكية على القطعات العسكرية، واتخذت سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع، بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه.

وتابع عبد المهدي في البيان، ان المراسم المهيبة لتشييع الشهداء، جزء من الوفاء لدمائهم، على ان يكون ذلك بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية.

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