نائب يرجح حسم أسم مرشح رئاسة الوزراء خلال اسبوعين

2019/12/31 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، الثلاثاء، ان يتم حسم اسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوعين، مؤكداً أن هناك عدم توافق لدى بعض القوى السياسية على ترشيح شخصية عسكرية.

وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك توافقاً بالفضاء الوطني حالياً على ثلاث شخصيات مطروحة وهناك شبه اجماع او اتفاق مابين الجماهير المنتفضة والقوى السياسية على تلك الشخصيات"، مرجحا ان "يتم الحسم خلال فترة اسبوعين للاسم المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء".

واضاف أن "هناك عدم توافق لدى بعض القوى السياسية على ترشيح شخصية عسكرية ويميلون الى ان تكون الشخصية مدنية، ونعتقد ان محمد توفيق علاوي هو الأوفر حظاً لتولي المنصب".ولفت الزيادي، إلى انه "لا يمكن تمرير اي مرشح ما لم يكن هناك توافق وطني بين القوى السياسية وهناك شريك أساسي ومهم وهو الجماهير المتظاهرة للتوافق على اسم محدد بالتالي فأن فترة اسبوعين ليست طويلة للوصول الى تفاهات وتوافق بين جميع الاطراف".





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