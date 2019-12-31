تحديد موعد إفتتاح أول محطة نووية في الإمارات

2019/12/31 | 19:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قالت صحيفة الاتحاد يوم الثلاثاء إن أول محطة نووية بالإمارات العربية المتحدة ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة.

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