عبد الرحيم التوراني - روح إيفانكا تنبح في البيت الأبيض

2019/12/31 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني وصل عزرائيل في موعده المحدّد.لم يسجَّلْ عنه يومًا أنّه تأخّر دقيقةً أو ثانيةً عن موعده.كان في كامل زينته الملكوتيّة، وفي أبهى رهبته وهيبته.لكنه لم يجد أحدًا في انتظاره.لم يعرف الملاكُ ما يعمله بجناحيْه وزينته.طاف على البيوت والشوارع، فوجدها خاليةً عن بكرة أبيها.وقف في ساحة مقبرةٍ امتلأتْ بقبورٍ فارغة، وأعلن براءتَه من أرواحِ موتى لم يكن هو مَن قبض عليها، وجهر بأن لا يدَ له في انطفائهم......

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