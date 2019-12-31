قاسم المحبشي - لست راضيا ولم اندم وهذا ما استطعته

2019/12/31 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي لست راضيا ولم أندم وهذا بعض ما استطعته .وأنا على وشك توديع عام مضى من حياتي المنذورة للعاصفة تسألت: يا ترى ماذا انجزت على مدى 360 يوما مضت من حياتي؟ في الواقع لم انجز الشيء الكثير لأسباب يطول شرحها.ولكنني لم اجعل أيامي تمر مرور الكرام.إذًا رغم بؤس الواقع ومرارة الإحساس بالضياع والاغتراب في واقع شكلته الحرب والخراب فلم افقد الأمل ولم اعذر نفسي من مواصلة العمل.وهاكم بعض مما أنجزته ......

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