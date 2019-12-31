بأمر من إسبر.. قوات من البنتاغون إلى بغداد وواشنطن تشرح وضع سفارتها وتؤكد: تولر سيدخلها

2019/12/31 | 19:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك اسير، اليوم الثلاثاء، ارسال قوات اضافية الى العراق لحماية سفارة بلاده في العاصمة بغداد.وقال اسبر في بيان انه “وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) سترسل قوات إضافية الى العراق لحماية السفارة الامريكية في بغداد”.قوات اضافية قبل ذلك، أعلن مسؤول أميركي، إرسال 100 جندي الى السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء، وسط […]

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