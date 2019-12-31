بالصور.. قوات مكافحة الإرهاب تنتشر في محيط السفارة الامريكية

2019/12/31 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتشرت قوات جهاز مكافحة الارهاب في مجيط السفارة الامريكية وسط المنطقة الخضراء ببغداد.

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