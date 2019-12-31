وزير الدفاع الأمريكي: اتخذنا إجراءات مناسبة لضمان حق الدفاع عن النفس في العراق

2019/12/31 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير الدفاع الامريكي، مايك أسبر، اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان حق الدفاع عن النفس في العراق.

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