لحين تصفية ذممهم المالية.. محافظ النجف يوجه بتأجيل احالة الموظفين للتقاعد

2019/12/31 | 19:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، الدوائر كافة في المحافظة بتأجيل أحالة الموظف على التقاعد وفق القانون الجديد للتقاعد حتى اكمال تدقيق

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