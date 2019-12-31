2019/12/31 | 19:58 - المصدر: الغد برس

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الخارجية الأمريكية: لم يتم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد ولا

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الخارجية الأمريكية: لم يتم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد ولا توجد خطط لإخلائها

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