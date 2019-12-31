اسبر يعلن ارسال قوات اضافية للسفارة الامريكية ببغداد واتخاذ الاجراءات الضرورية

2019/12/31 | 19:58 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاعلن وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، الثلاثاء، ارسال قوات اضافية للسفارة الامريكية في بغداد بعد الاحتجاجات التي جرت اليوم، واتخاذ كل الاجراءات الضرورية.وقال...

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