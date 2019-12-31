الملا : الايرانيون يفاوضون الامريكان في مسقط .. والعراقيون يدفعون الدم في بغداد

2019/12/31 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، ان ايران تفاوض امريكا في العاصمة العمانية مسقط ، بشان الاتفاق النووي، فيما يدفع العراقيون الدم في بغداد .وقال الملا في تغريدة على "تويتر"، اطلعت عليها "كلكامش برس" ، "الإيرانيون يفاوضون الأمريكان على طاولة حوار ترعاها سلطنةعمان ،، وولد الخايبة يدفعون الدم في العراق ". وأضاف الملا "معقولة بعد 16 سنةً لم يصبح العراق ومصالحه أولوية لدى البعض".

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